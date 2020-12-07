Новые правила оказания скорой медпомощи утвердили в Казахстане

Министр здравоохранения РК своим приказом от 30 ноября 2020 года утвердил правила оказания скорой медицинской помощи, в том числе с привлечением медицинской авиации, передает zakon.kz.

Для вызова скорой медицинской помощи физическое лицо звонит на номер «103» субъектов здравоохранения, оказывающих скорую медицинскую помощь.

Диспетчер службы принимает на пульте «103» вызовы от граждан при нарушении состояния здоровья согласно приложению 2 к Правилам.

При этом время обработки вызова с момента его получения составляет пять минут, в течение которого проводится сортировка по категории срочности вызова.

Скорая медицинская помощь оказывается фельдшерскими и специализированными (врачебными) бригадами:

— в состав фельдшерской бригады входят два фельдшера и водитель;

— в состав специализированной (врачебной) бригады входят врач, фельдшер, водитель.

Бригады скорой медпомощи подчиняются старшему врачу смены.

В сельских населенных пунктах для обслуживания вызовов диспетчером районной подстанции ССМП привлекаются специалисты и санитарный автотранспорт ближайших медицинских организаций.

Принятые диспетчером скорой медпомощи вызовы подразделяются на 4 категории срочности:

— вызов 1 категории срочности — состояние пациента, представляющее непосредственную угрозу жизни, требующее оказания немедленной медицинской помощи;

— вызов 2 категории срочности — состояние пациента, представляющее потенциальную угрозу жизни без оказания медицинской помощи;

— вызов 3 категории срочности — состояние пациента, представляющую потенциальную угрозу для здоровья без оказания медицинской помощи;

— вызов 4 категории срочности — состояние пациента, вызванное острым заболеванием или обострением хронического заболевания, без внезапных и выраженных нарушений органов и систем, при отсутствии непосредственной и потенциальной угрозы жизни и здоровью пациента.

При поступлении вызовов 1, 2, 3 категории срочности диспетчер посредством автоматизированной системы управления передает вызов фельдшерским и специализированным бригадам ССМП.

При поступлении вызовов 4 категории срочности диспетчер ССМП посредством автоматизированной системы управления передает вызов фельдшерским и специализированным бригадам отделения скорой медицинской помощи при организации здравоохранения, оказывающей первичную медико-санитарную помощь (отделение СМП при организации ПМСП).

Время прибытия фельдшерских и специализированных (врачебных) бригад до места нахождения пациента с момента получения вызова от диспетчера ССМП составляет:1 категория срочности — до десяти минут;

2 категория срочности — до пятнадцати минут;

3 категория срочности — до тридцати минут;

4 категория срочности — до шестидесяти минут.

При этом фельдшерские и специализированные бригады отделения скорой медпомощи оказывают медицинскую помощь лицам, находящимся в зоне обслуживания организации ПМСП круглосуточно.

Вызовы 4 категории срочности обслуживаются на уровне отделения скорой медпомощи при организации ПМСП.

В организациях здравоохранения, оказывающих ПМСП с прикрепленным населением менее 20 тысяч человек, обслуживание вызовов 4 категории срочности допускается путем передачи данной услуги в аутсорсинг в медицинские организации или субъекты здравоохранения, имеющие лицензию на оказание скорой медицинской помощи.

При угрозе жизни и здоровью сотрудников бригад и отделения скорой медпомощи при организации ПМСП обслуживание вызова осуществляется в присутствии представителей территориальных органов внутренних дел.

В случае отсутствия представителей территориальных органов внутренних дел бригады скорой медпомощи оповещают диспетчера о риске угрозы жизни и здоровью посредством рации или мобильной связи. Дальнейшее обслуживание вызова осуществляется в присутствии представителей территориальных органов внутренних дел.

По результатам данных осмотра, инструментальной диагностики, динамики состояния пациента на фоне или после проведенных лечебных мероприятий, в соответствии с предварительным диагнозом, отражающим причины данного состояния, фельдшером или врачом бригады скорой медпомощи принимается одно из следующих решений:

— транспортировка пациента в медицинскую организацию, оказывающую стационарную помощь (стационар);

— пациент оставлен на месте вызова;

— пациент оставлен на дому.

В случае оставления пациента, не нуждающегося в госпитализации, на месте вызова или на дому, бригадой «скорой» предоставляются медицинские рекомендации для дальнейшего обращения в организацию ПМСП (по месту жительства или прикрепления).

В случае заболевания пациента и необходимости его активного посещения на дому участковым врачом, фельдшером или врачом бригады скорой медпомощи передается информация (актив) в организацию ПМСП и заполняется сигнальный лист для пациента.

Как отмечается, бригада «скорой» обслуживает вызов без выписки рецептов на лекарственные средства, без выдачи листов о временной нетрудоспособности, без проведения освидетельствования факта смерти и выдачи заключения о смерти, без проведения освидетельствования на предмет алкогольного и наркотического опьянения.

В случае принятия решения бригадой о транспортировке пациента в стационар, диспетчер ССМП информирует приемное отделение стационара о доставке пациента.

Транспортировка пациента при угрозе его жизни (острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность) осуществляется в приемное отделение ближайшей медицинской организации, оказывающей экстренную стационарную медицинскую помощь.

При транспортировке пациента в стационар допускается его сопровождение (не более одного человека) в санитарном автотранспорте.

Фельдшер или врач бригады отмечает время доставки пациента в карте вызова скорой и неотложной медицинской помощи.

По прибытию в стационар фельдшер или врач бригады «скорой» передает на пост регистрации приемного отделения сопроводительный лист станции скорой медицинской помощи.

После передачи пациента фельдшер или врач бригады информирует диспетчера ССМП об окончании вызова.

Время пребывания бригады в приемном отделении стационара не превышает 10 минут (время для передачи пациента врачу приемного отделения) с момента ее прибытия в стационар, за исключением случаев необходимости оказания скорой медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях.

После передачи бригадами СМП пациента в приемное отделение стационара медицинская сестра проводит распределение поступающих пациентов (медицинскую сортировку по триаж-системе) на группы, исходя из первоочередности оказания экстренной медицинской помощи.

Медицинская сортировка по триаж-системе проводится непрерывно и преемственно. Процесс оценки состояния одного пациента занимает не более 60 секунд. По завершению оценки, пациенты помечаются цветом одной из категорий сортировки, в виде специальной цветной бирки либо цветной ленты.

Согласно медицинской сортировке, выделяют 3 группы пациентов:

первая группа (красная зона) — пациенты, состояние которых представляет непосредственную угрозу жизни или имеющие высокий риск ухудшения и требующие экстренной медицинской помощи;

вторая группа (желтая зона) — пациенты, состояние которых представляет потенциальную угрозу для здоровья или может прогрессировать с развитием ситуации, требующей экстренной медицинской помощи;

третья группа (зеленая зона) — пациенты, состояние которых не представляет непосредственной угрозы для жизни и здоровья и не требует госпитализации.

По результатам медицинской сортировки по триаж-системе пациент направляется в соответствующую зону приемного отделения для врачебного осмотра.

Пациенты первой группы поступают в палату интенсивной терапии, где реаниматолог продолжает реанимационную помощь, проведенную ранее специалистами скорой медицинской помощи. В случае проведения экстренной операции реаниматолог проводит общий наркоз, регионарную анестезию, местную анестезию в условиях операционной приемного покоя с дальнейшей транспортировкой пациента в отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии для пробуждения.

После стабилизации состояния пациент госпитализируется в профильное отделение стационара.

Пациент с подозрением на инфекционное заболевание помещается в бокс для мониторинга состояния и определения дальнейшей тактики ведения больного. В случае массового поступления пациентов для правильного разделения больных с подозрением на инфекционные заболевания (острые респираторные вирусные инфекции и кишечные заболевания), один из смотровых кабинетов перепрофилируется в инфекционный бокс.

При госпитализации пациента в стационар медицинская сестра заполняет медицинскую карту стационарного больного и сопровождает пациента в профильное отделение.

При отсутствии показаний для госпитализации в стационар врач приемного отделения выдает пациенту заключение о его пребывании в приемном отделении с указанием результатов осмотров, консультаций, диагностических исследований и рекомендаций о дальнейшем лечении в условиях организации ПМСП.

Одновременно медицинская сестра направляет сообщение в регистратуру организации ПМСП о случае заболевания и оформляет сигнальный лист участковому врачу.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (4 декабря).

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