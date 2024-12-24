Новые правила министерства транспорта вытеснят казахстанский бизнес из международных перевозок. Об этом заявил зампредседателя правления нацпалаты «Атамекен» Мурат Амрин, передает LS.

По его словам, отечественные перевозчики недовольны новыми правилами применения разрешительной системы автоперевозок в международном сообщении. Они должны вступить в силу 15 января 2025 года.

«Бизнес выражает несогласие и считает, что данные правила вытеснят казахстанский бизнес из международных перевозок, в том числе и добросовестный. Новые требования просто невыполнимы. Мы поддерживаем политику министерства транспорта в отношении недобросовестных предпринимателей, которые перепродают иностранные бланки разрешений. Они должны быть наказаны по закону», – подчеркнул он.

Однако новые правила, по его словам, не учитывают геополитическую ситуацию в мире – это санкционная политика, досмотры в соседних странах, ограничения и пробки на границах, которые достигают 30 дней. В некоторых случаях машины простаивают на границе больше месяца из-за тотальных досмотров, пояснил Амрин.

«Мы считаем, что при разработке правил не было изучено их влияние на сроки сдачи иностранных бланков разрешений и выезд транспортных средств, а также отстранение компаний от международных перевозок на три месяца в случае выявления нарушений. Но у уполномоченного органа своя позиция», – рассказал он.

В свою очередь зампредседателя комитета транспортного контроля Бахытжан Качаков отметил, что правила прошли все согласования с заинтересованными госорганами.

«Мы в курсе, что часто поднимаемый вопрос – это сроки получения иностранных бланков разрешений по новому механизму. Но мы несколько месяцев обсуждали эти правила, разъясняли все моменты, но до сих пор остаются вопросы. Да, мы готовы обсуждать их и дальше, мы открыты. Если есть реальные предложения от бизнеса, то мы готовы принять необходимые меры по внесению соответствующих изменений в данные правила. Даю слово о том, что мы уже со следующей недели готовы принимать обоснованные предложения, обсудить их и после 15 января приступить при необходимости к изменению приказа министерства», – пообещал он.

Отметим, что после вступления в силу данных правил авто, которое их нарушит, больше не сможет осуществлять международные перевозки, так как предусмотрен запрет по номерам VIN-кода. Более того, владелец машины уже не сможет зарегистрировать ее на другую компанию, так запрет сохранится. Фактически такой транспорт придется только исключить из перевозок, что и вызывает недовольство бизнеса.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.