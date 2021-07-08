Новые правила пересечения государственной границы с Россией для казахстанцев

Предварительно необходимо скачать приложение, затем выбрать ближайшую лабораторию из списка, представленного в приложении. После этого сдав ПЦР тест и получив результат, необходимо будет его загрузить в приложение в раздел «Тесты» путем сканирования QR кода(код выдается лабораторией). При пересечении границы предъявить данный код сотрудникам пограничной службы.

Согласно изменению в постановлении главного санитарного врача Российской Федерации, граждане государств — членов Евразийского экономического союза (Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация) с 10 июля 2021 года при пересечении Государственной границы Российской Федерации должны подтверждать наличие отрицательного результата ПЦР COVID-19 (отобранного не ранее чем за 72 часа до прибытия на территорию Российской Федерации) с использованием мобильного приложения «Путешествую без COVID-19».

Ранее Казахстан присоединился к проекту, который позволяет пересекать ряд стран ЕАЭС с помощью бесплатного мобильного приложения «Путешествую без COVID-19».

Приложение позволяет въезжать в страны ЕАЭС, подключенные к проекту, в облегченном порядке. С помощью него можно выбрать клинику для тестирования на коронавирус, а после получения результата отправиться в поездку. На сегодня приложение используют в России, Армении, Беларуси, Кыргызстане, а также в Таджикистане, который не входит в ЕАЭС.