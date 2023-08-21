Новые правила позволят взять в кредит жилье большему количеству людей

15 августа в Казахстане вступили в силу новые правила для очередников на социальное жилье. Реализовывать его будут в рамках Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023-2029 годы. Целый ряд изменений позволит взять в кредит жилье большему количеству людей.

Доступный займ в Отбасы банке под два процента смогут получить стоящие в очереди на жилье люди с инвалидностью первой и второй групп, дети-сироты, семьи воспитывающие ребенка с инвалидностью, а также многодетные семьи.

«Изначально этим категориям нужно было пройти программу «Бакытты отбасы», чтобы возможно было участвовать и получить кредит под два процента. Теперь такой необходимости нет и на все объекты в соответствующем регионе они могут подавать и претендовать», — говорит начальник отдела развития бизнеса КФ АО «Отбасы банк» Амир Искендиров.

Теперь нет ограничения и по сумме займа. При этом максимально возможная площадь для квартиры, которую оформляет очередник на социальное жилье — 80 квадратных метров. Также есть возможность получить ипотечный займ и под пять процентов. На него могут претендовать люди, стоящие в очереди на социальное жилье.

«Именно для тех, кто подавал под два процента ключевым критерием является дата постановки в очередь и категория. То есть инвалиды первой и второй группы они будут являться приоритетными при отборе. Остальные категории на равных — чем раньше встал в очередь, тем выше он станет в приоритете», — уточнил Искендиров.

Одно из нововведений — это снятие ограничений по доходам. Даже если семейный бюджет превышает величину прожиточного минимума, теперь это не имеет значения. Есть хорошие новости и для тех, кто напротив не мог подтвердить свою платежеспособность.

«Возможно привлечение созаемщиков близких родственников. А также по инвалидам ситуация, понятно, не у всех есть доход. Вообще им можно привлекать созаемщиков, но сама квартира будет оформляться непосредственно на участника программы. Соответственно участвовать должны только дееспособные», -уточнил начальник отдела.

Особенность реализации социального жилья для очередников в рамках Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры, еще и в том, что подать заявку можно будет только на тот дом, который построен как социальное жилье. Но на данный момент в Костанайской области готовых объектов нет. Их строительство идет в микрорайоне Береке. Поэтому пока возможности подать заявку у костанайских очередников нет. При этом в регионе в очереди на социальное жилье стоит более четырнадцати тысяч человек.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.