Приказом заместителя премьер-министра – министра национальной экономики от 24 ноября 2025 года внесены изменения и дополнения в Правила формирования тарифов, сообщает Zakon.kz.
В частности, уточняется, что расчет тарифа на регулируемые услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам распространяется на регулируемые услуги, предоставляемые субъектом в виде подвода воды от магистрального трубопровода к группам водопользователей с помощью комплекса гидротехнических сооружений или искусственного гидротехнического сооружения в соответствии с заключенными договорами.
Тариф на регулируемые услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам рассчитывается в соответствии с порядком расчета тарифа и измеряется в тенге за 1 кубический метр воды.
Указывается, что если при предоставлении услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам в системе магистральных трубопроводов тарифы утверждены на отдельные участки и услуги предоставляются на территории двух и более областей, единый тариф и тарифная смета рассчитываются на всю систему в целом.
Тариф на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам рассчитывается по формуле, которая учитывает:
- период действия тарифа (на год или на весь период);
- экономически обоснованные затраты на период действия тарифа;
- допустимый уровень прибыли до налогообложения на период действия тарифа;
- объем оказываемых услуг на период действия тарифа.
Тариф на регулируемые услуги водоснабжения и водоотведения дифференцируется по группам потребителей с учетом:
- уровня платежеспособности населения соответствующего региона;
- объема потребления;
- влияния на инфляцию;
- уровня развития промышленного производства региона.
Для дифференциации тарифа на регулируемые услуги водоснабжения и водоотведения потребители подразделяются на группы:
- физические лица, относящиеся к категории населения, организации, занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе производства тепловой энергии и объемов подпитки при предоставлении услуг горячего водоснабжения (при открытой системе горячего водоснабжения), организации, занимающиеся передачей и распределением тепловой энергии, в пределах объемов утвержденных нормативных технических потерь и организации, предоставляющие регулируемые услуги в сфере водоснабжения или водоотведения, – первая группа;
- прочие потребители – юридические лица, не входящие в состав первой и третьей групп, – вторая группа;
организации, содержащиеся за счет бюджетных средств, – третья группа.
В целях стимулирования физических лиц к ресурсосбережению тариф первой группы на регулируемые услуги водоснабжения дифференцируется по следующим категориям потребителей:
1 подгруппа:
- физические лица, относящиеся к категории населения, потребляющие регулируемые услуги до 3 м3 в месяц на 1 человека;
- организации, занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе производства тепловой энергии и объемов подпитки при предоставлении услуг горячего водоснабжения (при открытой системе горячего водоснабжения);
- организации, занимающиеся передачей и распределением тепловой энергии, в пределах объемов, утвержденных нормативных технических потерь;
- организации, предоставляющие регулируемые услуги в сфере водоснабжения и водоотведения;
2 подгруппа – физические лица, относящиеся к категории населения, потребляющие регулируемые услуги свыше 3 м3 до 5 м3 в месяц на 1 человека;
3 подгруппа – физические лица, относящиеся к категории населения, потребляющие регулируемые услуги свыше 5 м3 до 10 м3 в месяц на 1 человека;
4 подгруппа – физические лица, относящиеся к категории населения потребляющие регулируемые услуги свыше 10 м3 в месяц на 1 человека.
Отопление
Тариф на услуги по реализации тепловой энергии в зависимости от наличия или отсутствия приборов учета определяется по формулам:
1 подгруппа – физические лица, относящиеся к категории населения с отапливаемой площадью до 100 м2, где учитывается:
тариф физических лиц, относящихся к категории населения, с отапливаемой площадью до 100 м2.
2 подгруппа – физические лица, относящиеся к категории населения с отапливаемой площадью свыше 100 до 200 м2, где:
тариф физических лиц, относящихся к категории населения, с отапливаемой площадью свыше 100 до 200 м2.
При этом для определенного объема применяется тариф физических лиц, относящихся к категории населения как для 1 подгруппы населения, на оставшийся объем применяется соответствующий тариф физических лиц для 2 подгруппы населения.
3 подгруппа – физические лица, относящиеся к категории населения с отапливаемой площадью свыше 200 м2, где:
тариф физических лиц, относящихся к категории населения, с отапливаемой площадью свыше 200 м2;
При этом для определенного объема применяются тарифы физических лиц, относящихся к категории населения как для 1 и 2 подгруппы населения, на оставшийся объем применяется соответствующий тариф физических лиц, относящихся к категории населения для 3-й подгруппы населения.
Объем тепловой энергии, потребляемый на нужды отопления, определяется в зависимости от отапливаемой площади как для потребителей, оснащенных приборами учета тепловой энергии, так и для потребителей, не имеющих таких приборов.
При отсутствии приборов учета объем тепловой энергии на нужды отопления определяется расчетным путем.
Приказ вводится в действие с 8 декабря 2025 года.
