Новые правила регистрации авто и получения прав: в МВД обратились к казахстанцам

О поправках в правила регистрации транспортных средств и подготовки водителей рассказали в МВД, передает Polisia.kz.

«Уважаемые граждане! В правила регистрации транспортных средств и подготовки водителей внесены поправки. Хотелось бы разъяснить основные положения: Во-первых, мы упростили повторное присвоение госномеров повышенного спроса. Если вы переехали в другой регион, теперь вы можете оставить за собой номер повышенного спроса, который вы получили в прежнем регионе. Кроме того, такие же номера можно переоформить на своих близких родственников, то есть на родителей, братьев, сестер, детям, супругу или супруге. Эти поправки нами инициированы с учетом многочисленных обращений граждан, которые сталкивались с такими ситуациями. Во-вторых, для облегчения процесса регистрации транспорта мы отказались от ряда бумажных документов по его техническим характеристикам. При первичной регистрации транспорта в Казахстане эти документы мы будем получать в электронном формате из базы данных государственных органов. В тоже время в целях исключения рисков мошеннических действий при получении госуслуг возвращено требование о необходимости нотариального заверения сделок купли-продажи автомобилей. В этих же целях вводится обязательный осмотр транспорта криминалистами при его первичной регистрации или в случае замены кузова, переоборудования и изменения цвета машины. Кроме того, для получения прав на легковые автомобили и мотоциклы, то есть категорий “А”, “В” обязательно требуется прохождение обучения в автошколах. Это самые многочисленные виды транспорта, которые, как показал анализ, являются основными участниками ДТП. Поэтому теперь для получения прав на их управление необходимо пройти полный курс обучения с получением теоретических знаний и практических навыков вождения. В целом принято 53 поправки. Они вступили в силу с 23 апреля текущего года. Уважаемые граждане, данные изменения и дополнения в первую очередь направлены для вашей безопасности, а также на обеспечение качества услуг, оказываемых полицией гражданам», – отметил начальник департамента – официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

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