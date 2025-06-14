В Казахстане разработаны новые правила, которые дадут должникам шанс пересмотреть условия своих кредитов. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка предлагает ввести механизм коллективной реструктуризации, при котором можно объединить долги, отменить штрафы и комиссии, а в отдельных случаях — добиться уменьшения или даже аннулирования долга, передает Tengrinews.kz.

На реструктуризацию смогут рассчитывать граждане, которые соответствуют сразу нескольким условиям:

два и более беззалоговых займа (в банках и МФО);

просрочка больше полугода по кредитам или больше трех месяцев по микрокредитам;

нет других займов под залог, например квартиры или машины;

общая сумма долга не превышает 1600 МРП (примерно 6,3 млн тенге).

В этом случае человек сможет обратиться за коллективным урегулированием задолженности: кредиторы согласовывают единый подход, пересматривают график выплат, полностью отменяют штрафы и пени, а также могут предоставить отсрочку до шести месяцев.

Полное списание долга возможно в ряде случаев, например при наличии подтвержденных обстоятельств. Допустим, заем был оформлен мошенниками, или если у человека возникли документально подтвержденные сложности, которые признали все кредиторы.

Таким образом, в отдельных случаях могут уменьшить или аннулировать долг, если вы:

стали жертвой мошенников (доказано следствием);

оказались в тяжелой жизненной ситуации, подтвержденной документами;

не можете платить по объективным причинам, и это признают все кредиторы.

Во всех этих случаях банк обязан рассмотреть заявление и предложить варианты решения, включая снижение долга, отмену процентов или изменение графика.

Если кредит был оформлен не по вашей воле и деньги ушли третьим лицам, а следствие подтвердило, что вы стали жертвой, банк обязан приостановить взыскание и может аннулировать долг. Такое решение возможно, если:

есть постановление о признании вас потерпевшим;

деньги были выведены на счета других лиц;

банк не провел аудиоподтверждение и не заблокировал подозрительную операцию.

Заемщик может обратиться с заявлением в свой банк или микрофинансовую организацию. При этом:

банк обязан принять заявление и зарегистрировать его;

рассмотрение занимает до 15 календарных дней;

на время рассмотрения банк не может подать в суд или передавать долг коллекторам;

в случае отказа банк должен дать письменное объяснение причин.

Если в течение двух лет банк не предложил реалистичную реструктуризацию и не отменил пени и штрафы, он не сможет передать долг коллекторскому агентству.

Банки обязаны публиковать на своих сайтах информацию о рассмотренных заявлениях и принятых мерах.

В случае массовых просрочек банк должен составить индивидуальный план по снижению долгов и согласовать его с уполномоченным органом.

Судя по всему, новые правила — это не автоматическое прощение долгов, но реальная возможность договориться с кредиторами. Главное — вовремя подать заявление и подтвердить свою ситуацию документами. Для пострадавших от мошенников или тех, кто оказался в трудном положении, это шанс выйти из долговой ловушки и вернуть себе финансовую устойчивость.

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