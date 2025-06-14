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Новые правила. У казахстанцев появится шанс на “прощение“ кредита

— Сегодня, 09:00
Изображение для новости: Новые правила. У казахстанцев появится шанс на “прощение“ кредита

pixabay.com

В Казахстане разработаны новые правила, которые дадут должникам шанс пересмотреть условия своих кредитов. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка предлагает ввести механизм коллективной реструктуризации, при котором можно объединить долги, отменить штрафы и комиссии, а в отдельных случаях — добиться уменьшения или даже аннулирования долга, передает Tengrinews.kz.

На реструктуризацию смогут рассчитывать граждане, которые соответствуют сразу нескольким условиям:

  • два и более беззалоговых займа (в банках и МФО);
  • просрочка больше полугода по кредитам или больше трех месяцев по микрокредитам;
  • нет других займов под залог, например квартиры или машины;
  • общая сумма долга не превышает 1600 МРП (примерно 6,3 млн тенге).

В этом случае человек сможет обратиться за коллективным урегулированием задолженности: кредиторы согласовывают единый подход, пересматривают график выплат, полностью отменяют штрафы и пени, а также могут предоставить отсрочку до шести месяцев.

Полное списание долга возможно в ряде случаев, например при наличии подтвержденных обстоятельств. Допустим, заем был оформлен мошенниками, или если у человека возникли документально подтвержденные сложности, которые признали все кредиторы.

Таким образом, в отдельных случаях могут уменьшить или аннулировать долг, если вы:

  • стали жертвой мошенников (доказано следствием);
  • оказались в тяжелой жизненной ситуации, подтвержденной документами;
  • не можете платить по объективным причинам, и это признают все кредиторы.

Во всех этих случаях банк обязан рассмотреть заявление и предложить варианты решения, включая снижение долга, отмену процентов или изменение графика.

Если кредит был оформлен не по вашей воле и деньги ушли третьим лицам, а следствие подтвердило, что вы стали жертвой, банк обязан приостановить взыскание и может аннулировать долг. Такое решение возможно, если:

  • есть постановление о признании вас потерпевшим;
  • деньги были выведены на счета других лиц;
  • банк не провел аудиоподтверждение и не заблокировал подозрительную операцию.

Заемщик может обратиться с заявлением в свой банк или микрофинансовую организацию. При этом:

  • банк обязан принять заявление и зарегистрировать его;
  • рассмотрение занимает до 15 календарных дней;
  • на время рассмотрения банк не может подать в суд или передавать долг коллекторам;
  • в случае отказа банк должен дать письменное объяснение причин.

Если в течение двух лет банк не предложил реалистичную реструктуризацию и не отменил пени и штрафы, он не сможет передать долг коллекторскому агентству.

Банки обязаны публиковать на своих сайтах информацию о рассмотренных заявлениях и принятых мерах.

В случае массовых просрочек банк должен составить индивидуальный план по снижению долгов и согласовать его с уполномоченным органом.

Судя по всему, новые правила — это не автоматическое прощение долгов, но реальная возможность договориться с кредиторами. Главное — вовремя подать заявление и подтвердить свою ситуацию документами. Для пострадавших от мошенников или тех, кто оказался в трудном положении, это шанс выйти из долговой ловушки и вернуть себе финансовую устойчивость.



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