В Казахстане разработаны новые правила, которые дадут должникам шанс пересмотреть условия своих кредитов. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка предлагает ввести механизм коллективной реструктуризации, при котором можно объединить долги, отменить штрафы и комиссии, а в отдельных случаях — добиться уменьшения или даже аннулирования долга, передает Tengrinews.kz.
На реструктуризацию смогут рассчитывать граждане, которые соответствуют сразу нескольким условиям:
- два и более беззалоговых займа (в банках и МФО);
- просрочка больше полугода по кредитам или больше трех месяцев по микрокредитам;
- нет других займов под залог, например квартиры или машины;
- общая сумма долга не превышает 1600 МРП (примерно 6,3 млн тенге).
В этом случае человек сможет обратиться за коллективным урегулированием задолженности: кредиторы согласовывают единый подход, пересматривают график выплат, полностью отменяют штрафы и пени, а также могут предоставить отсрочку до шести месяцев.
Полное списание долга возможно в ряде случаев, например при наличии подтвержденных обстоятельств. Допустим, заем был оформлен мошенниками, или если у человека возникли документально подтвержденные сложности, которые признали все кредиторы.
Таким образом, в отдельных случаях могут уменьшить или аннулировать долг, если вы:
- стали жертвой мошенников (доказано следствием);
- оказались в тяжелой жизненной ситуации, подтвержденной документами;
- не можете платить по объективным причинам, и это признают все кредиторы.
Во всех этих случаях банк обязан рассмотреть заявление и предложить варианты решения, включая снижение долга, отмену процентов или изменение графика.
Если кредит был оформлен не по вашей воле и деньги ушли третьим лицам, а следствие подтвердило, что вы стали жертвой, банк обязан приостановить взыскание и может аннулировать долг. Такое решение возможно, если:
- есть постановление о признании вас потерпевшим;
- деньги были выведены на счета других лиц;
- банк не провел аудиоподтверждение и не заблокировал подозрительную операцию.
Заемщик может обратиться с заявлением в свой банк или микрофинансовую организацию. При этом:
- банк обязан принять заявление и зарегистрировать его;
- рассмотрение занимает до 15 календарных дней;
- на время рассмотрения банк не может подать в суд или передавать долг коллекторам;
- в случае отказа банк должен дать письменное объяснение причин.
Если в течение двух лет банк не предложил реалистичную реструктуризацию и не отменил пени и штрафы, он не сможет передать долг коллекторскому агентству.
Банки обязаны публиковать на своих сайтах информацию о рассмотренных заявлениях и принятых мерах.
В случае массовых просрочек банк должен составить индивидуальный план по снижению долгов и согласовать его с уполномоченным органом.
Судя по всему, новые правила — это не автоматическое прощение долгов, но реальная возможность договориться с кредиторами. Главное — вовремя подать заявление и подтвердить свою ситуацию документами. Для пострадавших от мошенников или тех, кто оказался в трудном положении, это шанс выйти из долговой ловушки и вернуть себе финансовую устойчивость.
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