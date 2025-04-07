Департамент государственных доходов по Мангистауской области информирует, что 5 апреля 2025 года в системе электронной очереди «CargoRuqsat» вступают в силу новые правила: бронирования автотранспортных средств с некорректно указанными госномерами будут автоматически удаляться без уведомления.

Нововведения связаны с тем, что отдельные иностранные перевозчики использовали обманные схемы, намеренно искажая государственные регистрационные номерные знаки своих автотранспортных средств, например, добавляя лишние символы. При отсутствии интеграций с базами данных иностранных государств, электронный сервис не имеет возможности в онлайн режиме вести форматно–логический контроль. Это позволяло пользователям обходить оплату сборов и работать с нарушением правил. Аналогичные случаи зафиксированы и при оформлении страховых полисов, где в документы вносили ложные данные.

Напоминаем, что государственный регистрационный номерной знак в бронировании должен в точности совпадать с тем, что указан в свидетельстве о регистрации транспортного средства. Если данные не совпадают – бронь будет аннулирована автоматически, тем самым ошибки в номерах больше не позволят избежать обязательных платежей.

Кроме того, в ходе проверок выявлены нарушения, связанные с бронированием проезда автотранспортных средств с разными государственными номерами, но имеющих один и тот же VIN–код. Такая схема применялась отечественными перевозчиками и также позволяла обходить установленные требования.

Для исключения подобных махинаций в системе введена проверка VIN–кода автотранспортного средства. Если у него уже есть активное бронирование с таким же VIN–кодом, оформить новое невозможно. Для постановки в очередь необходимо сначала отменить предыдущую бронь.

Иностранным перевозчикам следует тщательно проверять вводимые данные перед бронированием, так как в системе отсутствует интеграция с базами данных иностранных государств, и ошибки в информации могут привести к аннулированию брони. В случае возникновения вопросов можно обратиться в техническую поддержку сервиса или в территориальные органы государственных доходов.

Новые меры направлены на повышение прозрачности системы и обеспечение равных условий для всех участников перевозочного процесса.

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