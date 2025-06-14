С 30 июня 2025 года в России меняются правила въезда для иностранных граждан, в том числе для граждан Казахстана. Об этом сообщила авиакомпания VietJet Qazaqstan (ранее известная как Qazaq Air).
Сбор биометрии (отпечатки пальцев и фото) станет обязательным во всех пунктах пропуска через границу РФ
Даже если между странами действует безвизовый режим, теперь иностранцам нужно заранее регистрироваться в системе ЕСИА (госуслуги) и подавать заявление о въезде через специальное мобильное приложение.
Эти изменения вводятся в рамках второго этапа эксперимента по контролю въезда/выезда, согласно постановлению Правительства РФ № 1510 от 7 ноября 2024 года.
Рекомендуем прибыть в аэропорт минимум за 3 часа до вылета, чтобы избежать задержек при регистрации и прохождении биометрии.
Анкету следует заполнить за 72 часа до вылета через приложение портала Госуслуг
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