Новые правила выдачи разрешений на пользование животным миром начали действовать в Казахстане

В Казахстане с 18 июля 2023 года начал действовать приказ МЭПР РК от 11 мая 2023 года, которым внесены изменения в Правила выдачи разрешений на пользование животным миром, сообщает zakon.kz.

Разрешения на пользование животным миром выдаются на следующие виды специального пользования животным миром:

на охоту, рыболовство (промысловое, любительское (спортивное), научно-исследовательский лов, мелиоративный лов, лов в воспроизводственных целях);

использование животных в научных, культурно-просветительских, воспитательных, эстетических целях, а также в целях предотвращения эпизоотии;

использование видов животных в воспроизводственных целях.

Выдачу разрешений осуществляют местные исполнительные органы, Комитет рыбного хозяйства МЭПР РК через вэб-порта электронного правительства в течение трех дней.

Государственная услуга оказывается на платной и бесплатной основе.

Уплата производится до получения разрешения путем перечисления через банки второго уровня или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, за исключением платы за пользование видами животных, являющихся объектами промыслового рыболовства, при превышении суммы платы, подлежащей уплате в бюджет, в сумме более 350-кратного размера МРП (1 207 500 тенге в 2023 году) по квотам изъятия объектов промыслового рыболовства текущего года.

Уплата платы за пользование видами животных, являющихся объектами промыслового рыболовства, в сумме более 350-кратного размера МРП по квотам изъятия объектов промыслового рыболовства производится долями в следующие сроки:

до 25 декабря текущего года – 20% от общей квоты, выданной в текущем году;

до 25 марта года, следующего за годом, в котором выдана квота – 40% от общей квоты, выданной в текущем году;

до 25 июня года – 40% от общей квоты, выданной в текущем году.

При этом плата не взимается:

при изъятии из природной среды животных для мечения, кольцевания, переселения, акклиматизации, искусственного разведения и скрещивания в научно-исследовательских и хозяйственных целях с последующим их выпуском в природную среду;

при использовании объектов животного мира, являющихся собственностью физических и юридических лиц, разведенных искусственным путем и содержащихся в неволе или полувольных условиях;

при осуществлении уполномоченным государственным органом в области охраны, воспроизводства и использования животного мира контрольного лова рыб и других водных животных в целях биологического обоснования на пользование рыбными ресурсами и другими видами водных животных;

при изъятии видов животных, численность которых подлежит регулированию в целях охраны здоровья населения, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных, предотвращения ущерба окружающей среде, предупреждения опасности нанесения существенного ущерба сельскохозяйственной деятельности.

Какие нужны документы

Заявка подается в форме электронного документа и удостоверяется ЭЦП, при этом прикладываются документы:

В зависимости от вида пользования, дополнительно:

на охоту (при первичном обращении): в случае, если изъятие объектов животного мира производится с участием иностранцев – электронная копия договора субъекта охотничьего хозяйства с иностранцами на организацию охоты;

на научно-исследовательский лов: электронная копия обоснования проведения научных работ, утвержденная ученым советом профилирующей научной организации, и программы научно-исследовательских работ;

электронная копия расчетов, обосновывающая предполагаемый объем изъятия объектов животного мира;

электронная копия отчета о результатах использования ранее выданных разрешений (в случае выданных разрешений);

на мелиоративный лов: заявка по форме согласно правилам.

на лов в воспроизводственных целях: электронная копия биологического обоснования, утвержденная ученым советом профилирующей научной организации, за исключением случаев вылова для целей выполнения государственного заказа на воспроизводство рыбных ресурсов;

на промысловый лов: заявка по форме согласно правилам.

на использование видов животных в воспроизводственных целях: электронная копия обосновывающих материалов изъятия объектов животного мира (биологического обоснование).

на использование животных в научных, культурно-просветительских, воспитательных, эстетических целях, а также в целях предотвращения эпизоотии: электронная копия выписки из научно-тематического плана, утвержденная ученым советом профилирующей научной организации, и программы научно-исследовательских работ, электронная копия обосновывающих материалов изъятия объектов животного мира (биологического обоснование), кроме эпизоотического мониторинга;

электронная копия ежегодного плана работы государственной ветеринарной организации уполномоченного органа в области ветеринарии для эпизоотического мониторинга болезней животных в целях предотвращения эпизоотии.

Результат оказания государственной услуги подписывается электронной цифровой подписью руководителя ведомства, оказывающего госуслугу, либо лицом его замещающим и направляется через портал в «личный кабинет» заявителя в форме электронного документа.

Приказ вводится в действие с 18 июля 2023 года.

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