В Министерстве труда и социальной защиты населения утвердили поправки в приказ «Об утверждении перечня профессиональных праздников», передает корреспондент Tengrinews.kz.

Согласно документу, в Казахстане появились новые праздничные даты:

День органов по финансовому мониторингу – 28 января;

День работников морского и речного транспорта – первое воскресенье июля;

День железнодорожного транспорта – первое воскресенье августа;

День работников в сфере контрольно-измерительных приборов и автоматики – второе воскресенье сентября;

День работников технического и профессионального, послесреднего образования – 2 октября;

День работников автомобильного транспорта – последнее воскресенье октября;

День работников сферы бухгалтерского учета и аудита – 10 ноября;

День уголовно-исполнительной системы – 13 декабря.

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