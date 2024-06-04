Новые предельные цены на товарный газ утвердили в Казахстане

Министр энергетики приказами от 31 мая 2024 года утвердил предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке РК, а также цены для крупных коммерческих потребителей и майнеров, сообщает Zakon.kz.

На период с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года оптовая цена 1 тыс. кубометров товарного газа для крупных коммерческих потребителей и майнеров в регионах Казахстана составит:

в Астане, Акмолинской, Карагандинской и Улытауской областях – 52 033 тенге;

в Алматы, Алматинской, Жетысуской областях – 63 905 тенге;

в Шымкенте, Туркестанской области – 59 268 тенге;

в Жамбылской области – 58 866 тенге;

в Актюбинской области – 34 333 тенге;

в Костанайской области – 48 424 тенге;

в Кызылординской области – 45 522 тенге;

в Мангистауской области – 32 942 тенге;

в Западно-Казахстанской области – 31 637 тенге;

в Атырауской области – 23 996 тенге;

в Восточно-Казахстанской области – 10 891 тенге.

Приказ введен в действие с 4 июня 2024 года

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