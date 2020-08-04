Новые предприятия появятся в Костанайской области

В Костанайской области планируется открытие новых предприятий. Одно будет выпускать овсяные хлопья, другое — инвалидные коляски, а ещё появится компания по изготовлению дезинфицирующих средств. С начала этого года они получили льготное финансирование через Фонд «Даму». Всего же за это время фонд оказал поддержку 152-ум проектам в абсолютно разных сферах, сообщает alau.kz

С начала года в Костанайской области фонд «Даму» по различным государственным программам профинансировал 152 проекта в сферах обрабатывающей, перерабатывающей промышленности и торговли примерно на 16 млрд кредитных тенге. Карантинные ограничения на темпах освоения выделенных денег бизнесменами не отразились. А с учетом того, что в апреле для участия в программах был снят ряд ограничений, число претендентов на господдержку даже выросло.

«В частности, увеличены суммы кредитов для участия в финансировании ставки для бизнесменов. Конечная ставка — 6 процентов. Ранее зависела от минимальной ставки по кредитам банков и была 7-8 процентов+включены проекты крупных отраслей»,- сказал заместитель директора КФ «Фонда «Даму» Игорь Одинокий.

Помимо этого теперь нет препятствия в виде ограничения по отраслям. К примеру, раньше в городе не финансировалась сфера торговли, только в селе. Теперь разрешено. Среди крупных реализуемых проектов этого года Игорь Одинокий назвал ТОО «Мибеко», которое запускает производство овсяных хлопьев, или же рудненское предприятие, получив 80 млн тенге, приобретает оборудование по производству дезинфицирующих средств.

«Есть проект «ФортунаМед», сумма больше 200 млн тенге. Проект и на оборотные средства и на производство инвалидных кресел, проект инновационный по итогам года можно будет говорить об успешной реализации»,- говорит Игорь Одинокий.

При этом от костанайских бизнесменов все еще ждут новых заявок. Деньги до конца года еще есть. Из 5 млрд тенге, выделенных из бюджетов, на субсидирование процентной ставки по кредитам и предоставление гарантии, было использовано лишь 2 млрд тенге.

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