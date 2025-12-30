В Казахстане обновили перечень социально значимых продовольственных товаров. Соответствующий приказ подписал министр Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан. Документ направлен на повышение доступности наиболее востребованных продуктов питания и сдерживание роста цен на них.
Ранее список включал 19 позиций, теперь их стало 31. Одним из ключевых нововведений стало существенное расширение ассортимента мясной продукции, стоимость которой в последние годы растёт наиболее заметно. Если раньше в перечень входили лишь отдельные части курицы и говядины, то теперь список охватывает практически все основные виды мяса.
Мясо — полностью в перечне
Как пояснила руководитель отдела управления сельского хозяйства и земельных отношений Костанайской области Жанар Балтабаева, в обновлённый перечень включены:
— говядина с костями и бескостная (все части);
— баранина;
— конина, в том числе мякоть;
— мясо кур: бедренная, берцовая части, окорочка, а также целые тушки.
Расширен выбор молочной продукции
Изменения коснулись и молочной группы. Если ранее регулировались только молоко и кефир жирностью 2,5%, то теперь перечень значительно шире. В него вошли:
— пастеризованное, ультрапастеризованное и стерилизованное молоко жирностью от 2,2% до 6%;
— кефир 2% и 3%;
— творог от 5% до 9%;
— сметана;
— твёрдые и полутвёрдые сыры жирностью 40–50%.
Овощи, фрукты и чай
Кроме того, в список социально значимых товаров добавлены яблоки, помидоры, огурцы и чёрный чай.
Контроль цен и ответственность
Смысл перечня социально значимых товаров заключается в ограничении торговой надбавки: магазины не вправе устанавливать её выше 15% на продукты из утверждённого списка. Контроль за соблюдением этих требований, как и прежде, осуществляют сотрудники департамента торговли и защиты прав потребителей.
По данным ведомства, за год в Костанайской области выявлено 220 нарушений, из них 179 — с наложением штрафов за превышение допустимой торговой надбавки.
Расширенный перечень социально значимых продовольственных товаров начнёт действовать с 4 января.
Из-за непогоды в Казахстане усилили железнодорожное сообщение
Минус заторы, плюс безопасность: в Костанае модернизируют перекрёстки
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.