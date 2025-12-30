В Казахстане обновили перечень социально значимых продовольственных товаров. Соответствующий приказ подписал министр Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан. Документ направлен на повышение доступности наиболее востребованных продуктов питания и сдерживание роста цен на них.

Ранее список включал 19 позиций, теперь их стало 31. Одним из ключевых нововведений стало существенное расширение ассортимента мясной продукции, стоимость которой в последние годы растёт наиболее заметно. Если раньше в перечень входили лишь отдельные части курицы и говядины, то теперь список охватывает практически все основные виды мяса.

Мясо — полностью в перечне

Как пояснила руководитель отдела управления сельского хозяйства и земельных отношений Костанайской области Жанар Балтабаева, в обновлённый перечень включены:

— говядина с костями и бескостная (все части);

— баранина;

— конина, в том числе мякоть;

— мясо кур: бедренная, берцовая части, окорочка, а также целые тушки.

Расширен выбор молочной продукции

Изменения коснулись и молочной группы. Если ранее регулировались только молоко и кефир жирностью 2,5%, то теперь перечень значительно шире. В него вошли:

— пастеризованное, ультрапастеризованное и стерилизованное молоко жирностью от 2,2% до 6%;

— кефир 2% и 3%;

— творог от 5% до 9%;

— сметана;

— твёрдые и полутвёрдые сыры жирностью 40–50%.

Овощи, фрукты и чай

Кроме того, в список социально значимых товаров добавлены яблоки, помидоры, огурцы и чёрный чай.

Контроль цен и ответственность

Смысл перечня социально значимых товаров заключается в ограничении торговой надбавки: магазины не вправе устанавливать её выше 15% на продукты из утверждённого списка. Контроль за соблюдением этих требований, как и прежде, осуществляют сотрудники департамента торговли и защиты прав потребителей.

По данным ведомства, за год в Костанайской области выявлено 220 нарушений, из них 179 — с наложением штрафов за превышение допустимой торговой надбавки.

Расширенный перечень социально значимых продовольственных товаров начнёт действовать с 4 января.

