В Министерстве труда и социальной защиты внесли изменения в перечень профессиональных праздников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал «Открытые НПА».
Согласно документу, в стране появился ряд новых профессиональных праздников:
День органов по финансовому мониторингу — 28 января.
День работников морского и речного транспорта — первое воскресенье июля.
День работников в сфере контрольно-измерительных приборов и автоматики — второе воскресенье сентября.
День работников технического и профессионального, послесреднего образования РК — День работников автомобильного транспорта — последнее воскресенье октября.
День работников автодорожной отрасли — последнее воскресенье октября.
День работников сферы бухгалтерского учета и аудита — 10 ноября.
День работников уголовно–исполнительной системы — 13 декабря.
Приказ будет введен в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.