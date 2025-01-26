В Министерстве труда и социальной защиты внесли изменения в перечень профессиональных праздников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал «Открытые НПА».

Согласно документу, в стране появился ряд новых профессиональных праздников:

День органов по финансовому мониторингу — 28 января.

День работников морского и речного транспорта — первое воскресенье июля.

День работников в сфере контрольно-измерительных приборов и автоматики — второе воскресенье сентября.

День работников технического и профессионального, послесреднего образования РК — День работников автомобильного транспорта — последнее воскресенье октября.

День работников автодорожной отрасли — последнее воскресенье октября.

День работников сферы бухгалтерского учета и аудита — 10 ноября.

День работников уголовно–исполнительной системы — 13 декабря.

Приказ будет введен в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

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