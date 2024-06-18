Новые профессиональные праздники появились в Казахстане

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Министерство труда приказом от 11 июня 2024 года в новой редакции утвердило Перечень профессиональных праздников, сообщает Zakon.kz.
В Перечень добавили:
- День работников в сфере оказания государственных услуг – 7 апреля;
- День работников сферы жилищно-коммунального хозяйства – 16 апреля;
- День работников метрологии – 20 мая;
- День ветеринарного работника – 10 июля;
- День работника охотничьего хозяйства – первая суббота сентября;
- День работников высшего образования Республики Казахстан – 1 октября;
- День работников стандартизации – 14 октября;
- День органов антикоррупционной службы – 18 ноября.
Помимо этого, в перечень праздников, как и ранее, входят:
- День Национальной гвардии РК – 10 января;
- День работников гражданской авиации РК – 1 февраля;
- Национальный день печати – 2 февраля;
- День землеустройства, геодезии и картографии – вторая суббота марта;
- День геолога – первое воскресенье апреля;
- День работников науки – 12 апреля;
- День Службы государственной охраны РК – 21 апреля;
- День работников связи – 17 мая;
- День работников культуры и искусства – 21 мая;
- День работников химической промышленности – последнее воскресенье мая;
- День эколога – 5 июня;
- День работников антимонопольного органа – 7 июня;
- День военнослужащего и сотрудника подразделений специального назначения государственных органов – 9 июня;
- День полиции – 23 июня;
- День государственного служащего – 23 июня;
- День судьи и работника суда – 24 июня;
- День работников легкой промышленности – второе воскресенье июня;
- День животноводов – второе воскресенье июня;
- День медицинского работника – третье воскресенье июня;
- День работников средств массовой информации – 28 июня;
- День дипломатической службы – 2 июля;
- День работников водного хозяйства – 9 июля;
- День органов национальной безопасности РК – 13 июля;
- День нотариата – 14 июля;
- День работников рыбного хозяйства – второе воскресенье июля;
- День металлурга – третье воскресенье июля;
- День работников торговли – четвертое воскресенье июля;
- День работников транспорта – первое воскресенье августа;
- День строителя – второе воскресенье августа;
- День пограничника – 18 августа;
- День шахтера – последнее воскресенье августа;
- День работников нефтегазового комплекса – первое воскресенье сентября;
- День работников атомной отрасли – 28 сентября;
- День работников органов юстиции – 30 сентября;
- День машиностроителя – последнее воскресенье сентября;
- День радио – 1 октября;
- День учителя – 5 октября;
- День работников оборонной промышленности – 6 октября;
- День профессиональных союзов Казахстана – 10 октября;
- День спасателя – 19 октября;
- День работника лесного хозяйства – третье воскресенье октября;
- День библиотекаря – 24 октября;
- День работников системы социальной защиты – последнее воскресенье октября;
- День работников охранных организаций – 29 октября;
- День внешней разведки – 5 ноября;
- День статистика – 8 ноября;
- День работников цифровизации и информационных технологий – 10 ноября;
- День работников финансовой системы РК – 15 ноября;
- День буровика – третья суббота ноября;
- День работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности – третье воскресенье ноября;
- День адвокатуры – 5 декабря;
- День прокуратуры – 6 декабря;
- День энергетика – третье воскресенье декабря;
- День Государственной фельдъегерской службы РК – 20 декабря;
- День архивиста – 22 декабря.
Приказ введен в действие с 17 июня 2024 года
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