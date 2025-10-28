По состоянию на 1 октября 2025 года объём пенсионных накоплений в Казахстане достиг 25,73 трлн тенге, увеличившись за 12 месяцев на 4,56 трлн тенге (+21,5%). Прирост обеспечен пенсионными взносами и инвестиционным доходом.

Пенсионные накопления в ЕНПФ обновили максимум и приблизились к отметке в 26 трлн тенге. За год портфель вырос более чем на пятую часть — прежде всего благодаря регулярным взносам и инвестиционному доходу.

Основу накоплений по-прежнему составляют обязательные пенсионные взносы, при этом добровольные показывают самый быстрый прирост. Продолжаются и перечисления работодателей — это ещё один канал пополнения пенсионных счетов.

Растут и выплаты: чаще всего казахстанцы используют единовременные пенсионные переводы для улучшения жилищных условий и лечения, а также получают выплаты по возрасту и другие положенные законом виды. Эксперты напоминают: чем стабильнее взносы, тем выше будущая пенсия.

