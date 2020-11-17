Новые решения по карантину приняли в Казахстане

Межведомственной комиссией по нераспространению коронавирусной инфекции приняты новые решения по карантину в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

На заседании Межведомственной комиссии под председательством заместителя премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанова были выработаны меры по противодействию распространения COVID-19 от 16 ноября.

По итогам заседания приняты следующие решения:

Синхронизировать работу общественного транспорта с другими видами деятельности.

В регионах, находящихся в «зеленой» зоне, работа общественного транспорта в течение недели продлевается до 23.00.

В регионах, находящихся в «желтой» зоне, работа общественного транспорта продлевается до 23.00, за исключением выходных и праздничных дней.

С 21 ноября исключаются ограничения по времени работы субъектов предпринимательства, деятельность которых не имеет прямого контакта с посетителями. Среди них: автоэкспресс (еда навынос), автомойки, станции технического обслуживания и ремонта автомобилей, швейных мастерских, объекты по ремонту бытовой техники, обуви, химчистки, прачечные, ремонт телефонов, компьютеров, часов.

До 21 ноября поручено подготовить дополнительный перечень объектов бизнеса с низким уровнем контакта с населением для возобновления их деятельности без временных ограничений.

До 21 ноября поручено принять нормативно-правовой акт, разграничивающий санитарные нарушения субъектов предпринимательства по степени тяжести совершенного правонарушения (незначительные, значительные, грубые).

Постановления главных государственных санитарных врачей Казахстана и регионов поручено принимать за три дня до введения в действие ограничительных мероприятий. Это даст возможность бизнесу заранее подготовиться к возможным новым ограничениям.

Ускорить разработку и начало производства отечественной вакцины против COVID-19.

Акиматам Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областей в десятидневный срок принять меры по стабилизации эпидемиологической ситуации для их выхода из «красной» зоны.

В целях обеспечения прозрачности статистических данных в сфере здравоохранения в недельный срок поручено завершить интеграцию лабораторий, проводящих ПЦР-исследования на COVID-19.

До 21 ноября проверить укомплектованность реанимационных отделений больниц, в случае необходимости — принять оперативные меры по их доукомплектованию.

До 21 ноября провести тщательный мониторинг ситуации в регионах по формированию резерва лекарственных средств и медицинских изделий.

Ускорить разработку законопроекта Казахстана по вопросам биологической безопасности с его внесением в Мажилис Парламента до конца текущей сессии.

Обеспечить полную готовность к оперативному разворачиванию коечного фонда военных госпиталей.

Отмечается, что по итогам совещания заместитель премьер-министра дал ряд других поручений в части снижения цен на лекарственные средства, ценового регулирования в сфере лекарств и медицинских изделий, определения механизмов гарантированного обеспечения сырьем отечественных производителей масок.

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