Новые школьные автобусы простаивают в Костанайской области. 13 районным отделам образования ключи от специализированной техники вручили еще месяц назад, передает khabar.kz

Даже устроили целую торжественную церемонию. 28 автобусов собраны на карагандинском заводе. Все они оборудованы ограничителями скорости, дополнительными ремнями безопасности, пандусами и воздухоочистительными системами. Тем временем школьники из отдаленных сел до сих пор добираются до места учебы на старых автобусах. А у новой техники нет разрешительных бумаг на передвижение. Вот и пылятся на стоянке.

Аблай Омаров, заместитель руководителя управления образования Костанайской области:

— Проводятся работы по установке GPS-навигаторов. Процедура немножко затянулась, так как были согласования с официальным дилером. Все автобусы находятся на гарантии у завода-производителя. Любое изменение по установке GPS-навигаторов требует согласования с поставщиком. Эта процедура длительного характера. Сейчас уже пришли к общему выводу и в принципе они уже поедут в мае месяце.

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