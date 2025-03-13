В Казахстане сегодня вступили в силу поправки в Административный кодекс, которые изменят порядок наказания за ряд нарушений на дорогах, передает Tengri Auto.

За перевозку людей вне салона авто водителю грозит штраф 10 МРП. Именно наказание грозит, если пассажиры высовываются в окна или люки либо открывают двери во время движения.

Теперь люди с инвалидностью за выезд на встречную полосу заплатят штраф 30 МРП. Это станет альтернативой лишению прав. Ранее они могли избежать наказания, так как лишить их водительских прав было нельзя.

Если водитель выехал на встречку и стал участником ДТП (без пострадавших), его лишат прав на 9 месяцев.

Штраф увеличат с 10 до 20 МРП, если водитель нарушил правила проезда через железнодорожный переезд. В случае аварии без пострадавших, он на 9 месяцев лишится прав.

Если водитель не уступил дорогу машине скорой помощи или полицейскому авто, ему теперь грозит штраф 20 МРП вместо прежних 7. При повторном нарушении штраф вырастет до 40 МРП.

Где смягчат наказания

Авария без пострадавших больше не повлечет за собой автоматическое лишение прав на полгода. Теперь за это полагается штраф в 20 МРП, а лишить прав на 9 месяцев смогут только в случае повторного ДТП в течение года или при наличии пострадавших.

Также штраф за неоплаченную парковку снизят: вместо 3 МРП придется заплатить 1 МРП. А если поймают повторно, штраф составит не 5 МРП, а 2 МРП.

С 1 сентября 2025 года вводится новый вид наказания — обязательные общественные работы. Например, за повторный отказ пропустить карету скорой помощи или патруль полиции могут не только оштрафовать на 40 МРП, но и назначить 20 часов общественных работ (например, уборка улиц).

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