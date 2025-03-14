В МВД рассказали о новых поправках в Административном кодексе, передает Polisia.kz.

В целях соблюдения принципа «Закон и Порядок» этот год министром внутренних дел объявлен «годом профилактики».

С 13 марта 2025 года вступили в силу поправки в Административный кодекс, направленные на повышение общественной и дорожной безопасности.

Первое. Теперь за высовывание из кабины либо открытие дверей автомобиля во время его движения предусмотрен штраф в размере 10 МРП. При чем ответственность коснется в равной степени как пассажира, так и водителя.

Второе. Введена ответственность за выезд автотранспорта на встречную полосу движения, повлекшее ДТП. Теперь водитель за это правонарушение лишается водительских прав на девять месяцев.

Третье. Усилена ответственность за нарушение правил проезда железнодорожных переездов — с 10 до 20 МРП.

Четвертое. Штраф за заведомо ложный вызов вырос с 30 до 60 МРП. А в случае совершения правонарушения несовершеннолетними исключено «предупреждение» и увеличен штраф для законных представителей до 30 МРП.

Пятое. За непредоставление преимущества в движении транспорту специальных и оперативных служб – штраф возрос с 7 до 20 МРП.

«Вместе с тем смягчается ответственность по отдельным составам правонарушений. Так, в три раза снижен штраф за несвоевременную оплату пользования платными парковками. За нарушение водителем правил дорожного движения, повлекшее дорожно-транспортное происшествие с материальным ущербом, исключено лишение водительских прав. МВД призывает граждан строго соблюдать требования законодательства Республики Казахстан», — отметил старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Алтынбек Жамалиев

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