В крупных городах Казахстана планируют ввести штрафы для водителей авто. Об этом сообщил председатель Комитета экологического регулирования и контроля Минэкологии Ерболат Кожиков, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«По выхлопным газам автотранспортных средств были утверждены дорожные карты. И в рамках дорожных карт конкретно по городам Алматы и Астана были предусмотрены мероприятия. Частично эти мероприятия уже исполнены. В рамках качества реализуемых ГСМ был принят закон. Более того, по станциям проверки техосмотра были соответствующие изменения. То есть были ужесточены требования к автотранспортным средствам и, в частности, по прохождению техосмотра автотранспортных средств», — рассказал Ерболат Кожиков на брифинге в СЦК.
Он добавил, что на сегодняшний день в Алматы есть 19 экопостов, которые финансируются за счет средств акимата и на которых проводятся соответствующие проверки автотранспортных средств.
«Выбросы от авто имеют значительное влияние и долю выбросов в атмосферу Алматы. Поэтому в пилотном режиме такие мероприятия сейчас проводятся. По результатам пилота данные меры будут приняты и в других крупных городах республики», — сказал Кожиков