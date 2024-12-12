Как рассказал глава комитета, в Алматы в пилотном режиме начали наказывать водителей авто за превышение норм токсичности и дымности.

«По выхлопным газам автотранспортных средств были утверждены дорожные карты. И в рамках дорожных карт конкретно по городам Алматы и Астана были предусмотрены мероприятия. Частично эти мероприятия уже исполнены. В рамках качества реализуемых ГСМ был принят закон. Более того, по станциям проверки техосмотра были соответствующие изменения. То есть были ужесточены требования к автотранспортным средствам и, в частности, по прохождению техосмотра автотранспортных средств», — рассказал Ерболат Кожиков на брифинге в СЦК.

Он добавил, что на сегодняшний день в Алматы есть 19 экопостов, которые финансируются за счет средств акимата и на которых проводятся соответствующие проверки автотранспортных средств.