Новые штрафы ввели в Казахстане

В Административном кодексе появились новые статьи, затрагивающие вопросы несанкционированного подключения к электросетям, парковки для электрокаров и европротокола. О новых штрафах читайте в NUR.KZ.

Как сообщает Telegram-канал Юрист «ПАРАГРАФ», в Административный кодекс (КоАП) добавлены новые статьи. Они затрагивают вопросы самовольного подключения абонентов к электрическим сетям, парковок для электромашин и европротокола.

Размер штрафа

Согласно принятому 18 июля закону об изменениях в КоАП, в главу 18 кодекса будет внесена статья 309-1 «Самовольное подключение к электрическим сетям». За это будет предусмотрено следующее наказание:

для физических лиц – штраф в размере 50 МРП, или 184 600 тенге на 2024 год;

для субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – 100 МРП, или 369 200 тенге;

для субъектов среднего предпринимательства – штраф в размере 200 МРП, или 738 400 тенге;

для субъектов крупного предпринимательства – в размере 500 МРП, или 1 846 000 тенге.

За повторное нарушение в течение года после наложения административного взыскания все штрафы удваиваются.

Другие нововведения

Дополнительно новый закон вводит штраф за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, оборудованных электрозарядными станциями в размере 5 МРП – 18 460 тенге на 2024 год.

Также в статье 741 вносится дополнение, в соответствии с которым производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое подлежит прекращению в случае упрощенного оформления ДТП.

Настоящий закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, указано в документе.

@Автор: Марк Мауленкулов

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