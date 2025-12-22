В 2025 году в Казахстане ввели ряд новых норм ответственности, которые продолжат действовать и после 1 января 2026 года. Изменения затронули безопасность жилья, цифровую сферу, декларирование зарубежных активов, правила дорожного движения, экологию и борьбу с мошенничеством. Подробнее об основных нововведениях ранее писал NUR.KZ.

Датчики дыма в частных домах

Владельцам индивидуальных жилых домов предписали иметь автономные дымовые пожарные извещатели. За их отсутствие предусмотрен штраф от 5 до 10 МРП — в 2026 году это от 21 625 до 43 250 тенге (ст. 410 КоАП). Также действуют требования по установке и проверке наличия датчиков.

Штрафы за нарушения при использовании ИИ

В 2025 году в КоАП появилась новая статья 641-1, которая устанавливает ответственность за разработку и применение систем искусственного интеллекта.

Для владельцев и собственников ИИ-систем : штраф от 15 до 200 МРП (в 2026 году — от 64 875 до 865 000 тенге ) за отсутствие обозначения, что контент создан нейросетью и может вводить в заблуждение, а также за непринятие мер по управлению рисками (вред здоровью, распространение неправомерной информации и др.).

: штраф (в 2026 году — ) за отсутствие обозначения, что контент создан нейросетью и может вводить в заблуждение, а также за непринятие мер по управлению рисками (вред здоровью, распространение неправомерной информации и др.). Для пользователей ИИ-систем: штраф от 15 до 30 МРП (в 2026 году — от 64 875 до 129 750 тенге) за распространение недостоверной или противоправной информации при генерации контента с помощью ИИ.

Зарубежные счета: что нужно указывать в декларации

Если на счёте в иностранном банке хранится сумма свыше 1 000 МРП, её необходимо отражать в декларации. По приведённым данным, это 4 325 000 тенге в 2026 году. Сокрытие таких активов, согласно ст. 275 КоАП, может повлечь штраф 100 МРП (432 500 тенге), а при неустранении нарушения в течение года — 200 МРП (865 000 тенге).

Мопеды и электровелосипеды: регистрация стала обязательной

В 2025 году изменились правила: теперь мопеды, которые ранее не подлежали регистрации (до 50 куб. см и до 40 км/ч), требуют госномера и водительского удостоверения категории А1/А. За отсутствие регистрации предусмотрен штраф 10 МРП — 43 250 тенге (ст. 590 КоАП).

Похожие требования касаются и электровелосипедов с мощностью двигателя более 250 Вт и конструктивной скоростью свыше 25 км/ч : нужна регистрация и права А1/А/В. Штраф за отсутствие регистрации также 10 МРП (43 250 тенге).

Запрет «высовываться» из авто

Поправки закрепили ответственность за высовывание головы или других частей тела из салона во время движения. Штраф для водителя и пассажиров — 10 МРП (43 250 тенге) по ст. 593 КоАП.

Стихийные свалки: выросли санкции

За организацию стихийных свалок предусмотрены штрафы:

для физлиц — 100 МРП ( 432 500 тенге ),

( ), для юрлиц — от 200 до 1 000 МРП (в 2026 году — от 865 000 до 4 325 000 тенге).

При повторном нарушении наказание усиливается.

Немедицинское употребление наркотических и сильнодействующих веществ

Изменения внесли в ст. 440-1 КоАП: за немедицинское употребление наркотических и сильнодействующих веществ предусмотрен штраф 40 МРП (173 000 тенге) либо арест на 10 суток. Повторное нарушение ведёт к удвоению санкций.

Общественные работы вместо штрафов

С сентября 2025 года в КоАП появилась возможность назначать общественные работы вместо штрафов по ряду составов — включая отдельные нарушения ПДД, мелкое хулиганство, приставания в общественных местах, некоторые правонарушения в семейно-бытовой сфере и другие.

Уголовная ответственность за «дропперство»

На фоне роста мошенничества ввели уголовную ответственность за передачу мошенникам своих банковских счетов и участие в схемах через переводы (так называемое «дропперство»). В тексте указано, что санкции могут включать штраф до 5 000 МРП (в 2026 году — до 21 625 000 тенге) либо лишение свободы до 7 лет.

Также в информационном поле обсуждались и другие возможные инициативы — например, ответственность за ношение одежды, закрывающей лицо, за репосты противоправного контента и штрафы для родителей за использование телефонов школьниками.

