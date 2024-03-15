Новые системы фиксации нарушений «Сергек» и Оракул». Когда они заработают в Костанае сообщил начальник ДП области

На этот вопрос касательно работы аппаратно-программного комплекса «Сергек» ответил начальник ДП Костанайской области Ерлан Файзуллин на онлайн- отчетной встрече с населением.

В планах города была установка и интеграция более 1300 камер аппаратно-программного комплекса «Сергек». 1000 камер — для обеспечения безопасности в общественных местах, включая дворы, территории возле учебных заведений, и других общественных местах. 60 комплексов: 10 — на перекрестках и 50 линейных вдоль автодорог, это порядка 300 камер, будут сосредоточены на обеспечение дорожной безопасности.

Сроки запуска проекта перенесены на более поздний срок. Об официальной дате начала работы системы будет сообщено дополнительно.

«Значительную роль в повышении транспортной дисциплины оказывают автоматические системы фиксации нарушений Правил дорожного движения. В области функционируют 59 аппаратно-программных комплексов фотофиксации нарушений ПДД в том числе «Автоураган», «Арена», «Интегра», «Ekin Patrol G2». За прошлый год ими зафиксировано более 67 тысяч правонарушений, на сумму порядка 636 миллионов тенге. В прошлом году мы приобрели 10 мобильных систем фиксации нарушений ПДД «Оракул Инсайт». В настоящее время работа системы настраивается. О запуске «Оракула», мы предупредим жителей нашего региона дополнительно, — сообщил жителям Ерлан Файзуллин.

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