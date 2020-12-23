Новые случаи COVID-19 в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

22 декабря в Костанайской области зарегистрировано 67 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,9%.

Заболевшие: 26 жителей г. Костанай, 16 – г.Лисаковск, 9 – г.Рудный, 5 – Алтынсаринского района, 5 — Костанайского района, по 2 случая среди жителей Аулиекольского и Б.Майлина районов, по 1 случаю г.Житикары и Денисовского района.

54 обследованы по самообращению, 12 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью, при пересечении государственной границы через автопереход «Кайрак».

Из числа инфицированных 45 с симптомами заболевания, 22 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 03 апреля по 22 декабря зарегистрировано 7008 случаев COVID-19.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.