Новые случаи COVID-19 выявлены в Костанайской области — оперштаб

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

22 апреля в Костанайской области зарегистрирован 31 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,21%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 17, по 2 случая в г.Рудный, г.Лисаковск, г.Аркалык, Карабалыкском, Костанайском районах, по 1 случаю в Аулиекольском, Карасуском, Мендыкаринском, Узункольском районах.

24 обследованы по самообращению, 6 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 26 с симптомами заболевания, 5 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 22 апреля 2021г зарегистрировано 14522 случая COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 13964 человек.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.