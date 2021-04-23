Новые случаи COVID-19 выявлены в Костанайской области — оперштаб

ru.depositphotos.com
Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.
22 апреля в Костанайской области зарегистрирован 31 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,21%.
Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 17, по 2 случая в г.Рудный, г.Лисаковск, г.Аркалык, Карабалыкском, Костанайском районах, по 1 случаю в Аулиекольском, Карасуском, Мендыкаринском, Узункольском районах.
24 обследованы по самообращению, 6 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.
Из числа инфицированных 26 с симптомами заболевания, 5 бессимптомных.
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 22 апреля 2021г зарегистрировано 14522 случая COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 13964 человек.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области