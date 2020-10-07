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Новые случаи COVID-19 выявлены в Костанайской области

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В Костанайской области зарегистрировано 2 случая заражения коронавирусной инфекцией

Заболели COVID-19 жители г.Костанай и Костанайского района. Пациенты обследованы по самообращению, а также с симптомами боль в горле, температура, слабость, головокружение, учтены по контакту с инфицированными с положительным результатом ПЦР. Выявляются лица, контактировавшие с больными, все берутся под медицинское наблюдение. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 6 октября в области выявлено 3502 человек с инфекцией COVID-19, из них выздоровело 2924.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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