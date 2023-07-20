Новые случаи кори у детей в области. Грозит ли массовая вспышка?

Заболеваемость корью продолжает неуклонно расти. На сегодня лабораторно диагноз подтвержден у пятидесяти семи человек.

Из них сорок семь — это жители Костаная, четыре рудничанина, есть единичные факты и в разных районах области.

«Возрастная структура заболеваемости представлена в основном детьми до 14 лет. Это 37 случаев, все остальные это взрослые люди. Если говорить по прививочному статусу, то из 57 — 35 случаев это лица, у которых не имелась прививка», — сообщила руководитель отдела департамента СЭК по Костанайской области Айгерим Калиева.

В отсутствии прививок врачи и видят причину того, что корью снова начали болеть. Мы решили выяснить, как к прививкам относятся костанайцы.

«Конечно, надо ставить. Я считаю тем более детям, обязательно. Почему? Прививка профилактическая обязательно нужна детям. Я допустим сделала ребенку, так как в КПП класс идет, а младшему еще не делала, например. Пока нет желания. Боюсь с одной стороны. К прививкам отношусь не очень благоприятно. Потому что многие разные случаи бывают. Надо. Почему? Меньше болеть будем. Мы в свое время все ставили и меньше болели, чем сейчас», — отмечает Айгерим Калиева.

Пока одни размышляют прививаться или нет, другие уже столкнулись с инфекцией. С каждым заболевшим корью специалисты отдела департамента санэпидконтроля проводят беседы, выясняют, покидал ли человек пределы области и с кем контактировал — в общем проводят эпидрасследование. Это позволяет выяснить, есть ли массовые вспышки, то есть когда, например, больной корью стал источником распространения инфекции в целом коллективе.

«Например, если в одной семье заболело два ребенка, сначала один, потом второй, в инкубационный период заболевает второй, такая же клиника — сыпь начинается с лица, конъюнктивит, температура, в таком случае если у него в семье у брата или сестры уже есть лабораторное подтверждение, что у него корь, то второму ребенку можно ставить «эпидсвязаны», — говорит Айгерим Калиева.

В Костанайской области пока один такой случай. Но говорить о том, что пик заболеваемости уже пройден, пока специалисты не торопятся.

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