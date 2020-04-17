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Новые случаи коронавируса подтвердились в Житикаре — оперативный штаб

theepochtimes.com

В городе Житикара Костанайской области зарегистрировано два случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном информационном штабе.

17 апреля у житикаринцев 48 и 49 лет был подтвержден диагноз COVID-19.

«У одного из мужчин диагноз подтвердился при обследовании лиц взятых на карантин. У второго по близкому контакту с первичными заболевшими.  В настоящее время состояние больных удовлетворительное. Проводится соответствующее лечение согласно утвержденного протокола», — сообщили в штабе.
Всего, по состоянию на 17 апреля в Костанайской области зарегистрировано 9 человек с инфекцией COVID-19.

Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

 

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