Новые случаи коронавируса выявили в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.
14 февраля в Костанайской области зарегистрировано 73 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,6%. Заболевшие: 29 жителей г. Костанай, 14 — г.Рудный, 6 – Денисовского района, по 5 случаев среди жителей им.Майлина, Аулиекольского, Мендыкаринского районов, 4 – Алтынсаринского района, 3 – г.Лисаковск, по 1 случаю – Карабалыкского и Наурзумского района.
58 обследованы по самообращению, 14 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.
Из числа инфицированных 59 с симптомами заболевания, 14 бессимптомные.
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 14 февраля 2021г зарегистрировано 11435 случаев COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 9780.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области