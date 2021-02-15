Новые случаи коронавируса выявили в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

14 февраля в Костанайской области зарегистрировано 73 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,6%. Заболевшие: 29 жителей г. Костанай, 14 — г.Рудный, 6 – Денисовского района, по 5 случаев среди жителей им.Майлина, Аулиекольского, Мендыкаринского районов, 4 – Алтынсаринского района, 3 – г.Лисаковск, по 1 случаю – Карабалыкского и Наурзумского района.

58 обследованы по самообращению, 14 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 59 с симптомами заболевания, 14 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 14 февраля 2021г зарегистрировано 11435 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 9780.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.