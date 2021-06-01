Новые случаи коронавируса выявили в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

31 мая в Костанайской области зарегистрировано 40 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,25%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 16, г.Рудный — 8, г.Житикара – 3, по 2 случая в Алтынсаринском, Аулиекольском, Карабалыкском, Сарыкольском, Федоровском районах, по 1 случаю в г.Аркалык, Мендыкаринском, им.Майлина районах.

28 обследованы по самообращению, 10 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 31 с симптомами заболевания, 9 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г. по 31 мая 2021г. зарегистрирован 15751 случай COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 14936 человек.

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