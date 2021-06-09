Новые случаи коронавируса выявили в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

8 июня в Костанайской области зарегистрировано 36 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,22%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 19, г.Рудный — 6, Аулиекольский район – 3, Алтынсаринский – 3, по 2 случая в Карабалыкском и Мендыкаринском районах, 1 случай в Костанайском районе.

26 обследованы по самообращению, 8 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 28 с симптомами заболевания, 8 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г. по 08 июня 2021г. зарегистрирован 16051 случай COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 15362 человек.

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