Новые случаи коронавируса выявили в Костанайской области

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Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.
8 июня в Костанайской области зарегистрировано 36 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,22%.
Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 19, г.Рудный — 6, Аулиекольский район – 3, Алтынсаринский – 3, по 2 случая в Карабалыкском и Мендыкаринском районах, 1 случай в Костанайском районе.
26 обследованы по самообращению, 8 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.
Из числа инфицированных 28 с симптомами заболевания, 8 бессимптомных.
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г. по 08 июня 2021г. зарегистрирован 16051 случай COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 15362 человек.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области