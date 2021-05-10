Новые случаи коронавируса выявили в Костанайской области 9 мая — оперштаб

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

9 мая 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 25 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,16%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 12, г.Рудный — 5, г.Аркалык — 5, по 1 случаю в г.Лисаковск, Алтынсаринском, Аулиекольском районах.

21 обследованы по самообращению, 4 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.

Из числа инфицированных 21 с симптомами заболевания, 4 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г. по 09 мая 2021г. зарегистрировано 14965 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 14342 человека.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.