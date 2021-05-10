Новые случаи коронавируса выявили в Костанайской области 9 мая — оперштаб

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.
9 мая 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 25 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,16%.
Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 12, г.Рудный — 5, г.Аркалык — 5, по 1 случаю в г.Лисаковск, Алтынсаринском, Аулиекольском районах.
21 обследованы по самообращению, 4 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.
Из числа инфицированных 21 с симптомами заболевания, 4 бессимптомных.
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г. по 09 мая 2021г. зарегистрировано 14965 случаев COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 14342 человека.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области