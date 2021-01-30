Новые случаи коронавируса выявили в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области/

29 января 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 110 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 1,0%.

Заболевшие: 58 жителей г. Костанай, 16 — г.Рудный, 8 – Костанайского района, по 5 случаев среди жителей г.Лисаковск, Алтынсаринского, им Майлина районов, 4 – г.Житикары, по 3 случая _ Аулиекольского и Узункольского районов, 2 — Карасуского района и 1 – Карабалыкского района.

94 обследованы по самообращению, 14 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 97 с симптомами заболевания, 13 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 29 января 2021г зарегистрировано 10119 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 8797.

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