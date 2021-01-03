Новые случаи коронавируса выявлены в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции

в Костанайской области.

2 января 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 59 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,7%.

Заболевшие: 26 жителей г. Костанай, 16 – г.Рудный, 5 – г.Лисаковск, по 3 случая среди жителей Алтынсаринского, Аулиекольского районов, по 2 случая — Денисовского, Карасуского районов и по 1 случаю Костанайского и Камыстинского районов.

44 обследованы по самообращению, 6 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с целью эпиднадзора, перед госпитализацией в стационар, 6 с профилактической целью по прибытию авиасообщением с Египта.

Из числа инфицированных 50 с симптомами заболевания, 9 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 02 января 2021г зарегистрировано 7682 случая COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 7263.

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