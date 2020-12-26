Новые случаи коронавируса выявлены в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

25 декабря 2020 года в Костанайской области зарегистрировано 64 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,9%.

Заболевшие: 32 жителя г. Костанай, 16 – г.Рудный, 8 – Аулиекольского района, 5 – г.Лисаковск, 1 – Костанайского района, 2 — Алтынсаринского района.

53 обследованы по самообращению, 10 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с целью эпиднадзора, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 55 с симптомами заболевания, 9 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 03 апреля по 25 декабря зарегистрировано 7202 случая COVID-19.

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