Новые случаи коронавируса выявлены в области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

04 января 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 57 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,7%.

Заболевшие: 22 жителя г. Костанай, 12 – г.Рудный, 10 – Карабалыкского района, 4 – Денисовского района, по 2 случая среди жителей г.Лисаковск, Житикара, Аулиекольского и Узункольского районов, 1 – Костанайского района.

39 обследованы по самообращению, 13 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 4 с целью эпиднадзора, перед госпитализацией в стационар, 1 при поступлении в учреждении УИС.

Из числа инфицированных 45 с симптомами заболевания, 12 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 04 января 2021г зарегистрировано 7797 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 7284.

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