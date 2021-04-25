Новые случаи КВИ зарегистрировали во всех регионах Казахстана

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 24 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2830 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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Всего в стране подтверждено 306 400 случая, из них:

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в городе Алматы – 50369 (+682),

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в городе Нур-Султан – 42770 (+498),

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в ВКО – 24421 (+99),

в Карагандинской области – 22096 (+235),

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в Атырауской области – 21423 (+116),

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в Павлодарской области – 20150 (+57),

в Алматинской области – 20007 (+246),

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в ЗКО – 18447 (+171),

в Акмолинской области – 17571 (+148),

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в Костанайской области – 14580 (+28),

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в СКО – 13823 (+43),

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в городе Шымкенте – 8891 (+114),

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в Актюбинской области – 8583 (+165),

в Жамбылской области – 7481 (+71),

в Мангистауской области – 5423 (+55),

в Туркестанской области – 5206 (+45),

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в Кызылординской области – 5159 (+57).

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