Новые случаи КВИ зарегистрировали во всех регионах Казахстана

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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 24 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2830 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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Всего в стране подтверждено 306 400 случая, из них:
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в городе Алматы – 50369 (+682),
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в городе Нур-Султан – 42770 (+498),
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в ВКО – 24421 (+99),
в Карагандинской области – 22096 (+235),
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в Атырауской области – 21423 (+116),
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в Павлодарской области – 20150 (+57),
в Алматинской области – 20007 (+246),
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в ЗКО – 18447 (+171),
в Акмолинской области – 17571 (+148),
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в Костанайской области – 14580 (+28),
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в СКО – 13823 (+43),
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в городе Шымкенте – 8891 (+114),
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в Актюбинской области – 8583 (+165),
в Жамбылской области – 7481 (+71),
в Мангистауской области – 5423 (+55),
в Туркестанской области – 5206 (+45),
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в Кызылординской области – 5159 (+57).
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области