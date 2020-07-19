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Новые случаи заболевания коронавируса выявили в регионе

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В Костанайской области зарегистрировано 55 случаев заражения коронавирусной инфекцией

Заболели COVID-19 жители города Костанай -31 человека, г.Аркалык и Лисаковск по 3, в Денисовском районе 6, в Жангельдинском -4, в Аулиекольском – 2, в Сарыкольском – 6.
Все случаи являются местными. Пациенты обследованы по самообращению, а также с симптомами боль в горле, температура, слабость, головокружение, учтены по контакту с инфицированными с положительным результатом ПЦР.

Выявляются лица, контактировавшие с больными, все берутся под медицинское наблюдение. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.
По состоянию на 18 июля 2020 года в области выявлено 1904 человека с инфекцией COVID-19, из них выздоровело 879.

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COVID-2019 в Казахстане

- зарегистрированно

- выздоровевших

- летальных случаев

- в Костанайской области

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