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Новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Костанайской области

фото из открытых источников

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В Костанайской области зарегистрировано 59 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (по состоянию на 1 августа 2020 года)

В городе Костанай зарегистрировано 27 человек с инфекцией COVID-19. Также КВИ выявлена у жителей Федоровского района -9 случаев, Амангельдинского района -8 случаев, Наурзумского района -7 случаев, Алтынсаринского района -5 случаев, Костанайского района -3.
Пациенты обследованы по самообращению, с профилактической целью, а также с симптомами — боль в горле, температура, слабость, головокружение. Результат ПЦР исследования показал положительный результат.
Эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия продолжаются.
Всего в Костанайской области зарегистрировано 2738 подтвержденных случаев COVID-19. Выздоровело 2065.

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COVID-2019 в Казахстане

91593 - зарегистрированно

61839 - выздоровевших

793 - летальных случаев

2738 - в Костанайской области

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