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Новые случаи заболевания коронавирусом выявили в регионе

фото из открытых источников

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В Костанайской области зарегистрировано 4 случая заражения коронавирусной инфекцией

Заболели COVID-19 жители города Костанай -2 человека, г. Лисаковск -1. В Сарыкольском районе зарегистрирован 1 случай заболевания КВИ.
Все случаи являются местными. Пациенты обследованы по самообращению, а также с симптомами боль в горле, температура, слабость, головокружение, учтены по контакту с инфицированными с положительным результатом ПЦР.

Выявляются лица, контактировавшие с больными, все берутся под медицинское наблюдение. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 1 сентября  в области выявлено 3418 человек с инфекцией COVID-19, из них выздоровело 2866.

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COVID-2019 в Казахстане

105944 - зарегистрированно

97371 - выздоровевших

1588 - летальных случаев

3418 - в Костанайской области

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