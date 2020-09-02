Новые случаи заболевания коронавирусом выявили в регионе

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В Костанайской области зарегистрировано 4 случая заражения коронавирусной инфекцией
Заболели COVID-19 жители города Костанай -2 человека, г. Лисаковск -1. В Сарыкольском районе зарегистрирован 1 случай заболевания КВИ.
Все случаи являются местными. Пациенты обследованы по самообращению, а также с симптомами боль в горле, температура, слабость, головокружение, учтены по контакту с инфицированными с положительным результатом ПЦР.
Выявляются лица, контактировавшие с больными, все берутся под медицинское наблюдение. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.
По состоянию на 1 сентября в области выявлено 3418 человек с инфекцией COVID-19, из них выздоровело 2866.
COVID-2019 в Казахстане
105944 - зарегистрированно
97371 - выздоровевших
1588 - летальных случаев
3418 - в Костанайской области