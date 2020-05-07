Новые случаи заражения коронавирусом в Костанайской области

В городе Житикара зарегистрировано четыре случая заболевания короновирусной инфекцией.

COVID-19 выявлен у троих мужчин 1981, 1987 и 1991 года рождения, а также у женщины 1996 года рождения. Данные лица являются контактными с ранее заболевшим пациентом.

Все они госпитализированы в инфекционное отделение Житикаринской ЦРБ, получают необходимое лечение. Состояние больных удовлетворительное. Выявляются лица, контактировавшие с данными гражданами, все берутся под медицинское наблюдение.

Всего по состоянию на 7.05.2020 года в области зарегистрировано 58 человек с инфекцией COVID-19.

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