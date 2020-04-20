Новые случаи заражения коронавирусом в Костанайской области

Зарегистрированы еще 24 случая заболевания коронавирусной инфекцией в Казахстане, сообщает zakon.kz.
Из них: Кызылординская область — 1, город Нур-Султан — 9, город Алматы — 1, город Шымкент — 4, Западно-Казахстанская область — 1, Павлодарская область — 4, Костанайская область — 4, — говорится в сообщении Минздрава.
Всего в стране подтверждено 1735 случаев, из них:
в Алматы — 525,
в Нур-Султане — 381,
Кызылординской области — 149,
Карагандинской области — 93,
Акмолинской области — 82,
Атырауской области — 80,
г. Шымкент — 71,
ЗКО — 63,
Жамбылской области — 61,
Туркестанской области — 60,
Алматинской области — 44,
СКО — 30,
Павлодарской области — 30,
Актюбинской области — 27,
Костанайской области — 19,
Мангистауской области — 12,
ВКО — 8.
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