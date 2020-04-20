Новые случаи заражения коронавирусом в Костанайской области

Зарегистрированы еще 24 случая заболевания коронавирусной инфекцией в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Из них: Кызылординская область — 1, город Нур-Султан — 9, город Алматы — 1, город Шымкент — 4, Западно-Казахстанская область — 1, Павлодарская область — 4, Костанайская область — 4, — говорится в сообщении Минздрава.

Всего в стране подтверждено 1735 случаев, из них:

в Алматы — 525,

в Нур-Султане — 381,

Кызылординской области — 149,

Карагандинской области — 93,

Акмолинской области — 82,

Атырауской области — 80,

г. Шымкент — 71,

ЗКО — 63,

Жамбылской области — 61,

Туркестанской области — 60,

Алматинской области — 44,

СКО — 30,

Павлодарской области — 30,

Актюбинской области — 27,

Костанайской области — 19,

Мангистауской области — 12,

ВКО — 8.

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