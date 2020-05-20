Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в Костанае, Рудном и Житикаре

Фото из открытых источников
COVID-2019 в Казахстане
6969 - зарегистрированно
3598 - выздоровевших
35 - летальных случаев
110(+12) - в Костанайской области
В Костанайской области выявлено 12 случаев заболевания коронавирусной инфекции. Стоит отметить, что из 12 пациентов с коронавирусной инфекцией, 6 являются служащими УК 161/3 (19.05 о них мы уже информировали), контактные с ранее выявленными больными.
Находились на казарменном положении. Госпитализированы в инфекционный стационар.
Также COVID-19 подтвержден у мужчины 1967 года рождения и парня 2002 года рождения, проживающих в областном центре, которые были обследованы по контакту с ранее заболевшим больным. Находились в карантинном стационаре. Об этом сообщает оперативный штаб.
В этот же день коронавирусная инфекция выявлена у девушки 2000 года рождения, которая вернулась в составе группы студентов из России в Костанай 4 мая. Находилась в провизорном госпитале, с близкими и родственниками после въезда в страну не контактировала.
В городе Рудный и п.Качар по результатам ПЦР анализа COVID-19 подтвержден у мужчин 1983 и 1987 года рождения, которые прибыли из Российской Федерации.
Положительный результат на COVID-19 подтвержден также у мужчины, прибывшего из Атырауской области, работника предприятия «Тенгизшевройл». Пациент находился в карантинном стационаре как близкий контакт с ранее заболевшим лицом.
В настоящее время состояние больных удовлетворительное, проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.
По состоянию на 19.05.2020 года в области выявлено 110 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них число выздоровевших – 50.