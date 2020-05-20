Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в Костанае, Рудном и Житикаре

В Костанайской области выявлено 12 случаев заболевания коронавирусной инфекции. Стоит отметить, что из 12 пациентов с коронавирусной инфекцией, 6 являются служащими УК 161/3 (19.05 о них мы уже информировали), контактные с ранее выявленными больными.

Находились на казарменном положении. Госпитализированы в инфекционный стационар.

Также COVID-19 подтвержден у мужчины 1967 года рождения и парня 2002 года рождения, проживающих в областном центре, которые были обследованы по контакту с ранее заболевшим больным. Находились в карантинном стационаре. Об этом сообщает оперативный штаб.

В этот же день коронавирусная инфекция выявлена у девушки 2000 года рождения, которая вернулась в составе группы студентов из России в Костанай 4 мая. Находилась в провизорном госпитале, с близкими и родственниками после въезда в страну не контактировала.

В городе Рудный и п.Качар по результатам ПЦР анализа COVID-19 подтвержден у мужчин 1983 и 1987 года рождения, которые прибыли из Российской Федерации.

Положительный результат на COVID-19 подтвержден также у мужчины, прибывшего из Атырауской области, работника предприятия «Тенгизшевройл». Пациент находился в карантинном стационаре как близкий контакт с ранее заболевшим лицом.

В настоящее время состояние больных удовлетворительное, проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 19.05.2020 года в области выявлено 110 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них число выздоровевших – 50.

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