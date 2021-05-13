Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

12 мая в Костанайской области зарегистрировано 26 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,17%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 12, г.Рудный — 4, по 2 случая в г.Аркалык, Амангельдинском и Жангельдинском районах, по 1 случаю в г.Житикаре, Алтынсаринском, Сарыкольском и Федоровском районах.

16 обследованы по самообращению, 8 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью, при пересечении государственной границы через автопереходы.

Из числа инфицированных 18 с симптомами заболевания, 8 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г. по 12 мая 2021г. зарегистрировано 15041 случай COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 14450 человек.

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