Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в Костанайской области

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Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.
12 мая в Костанайской области зарегистрировано 26 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,17%.
Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 12, г.Рудный — 4, по 2 случая в г.Аркалык, Амангельдинском и Жангельдинском районах, по 1 случаю в г.Житикаре, Алтынсаринском, Сарыкольском и Федоровском районах.
16 обследованы по самообращению, 8 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью, при пересечении государственной границы через автопереходы.
Из числа инфицированных 18 с симптомами заболевания, 8 бессимптомных.
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г. по 12 мая 2021г. зарегистрировано 15041 случай COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 14450 человек.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области