Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

31 марта в Костанайской области зарегистрировано 37 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,27%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 22, Аулиекольский и Алтынсаринский районы по 5, Карасуский район – 2, Денисовский, Костанайский, и Сарыкольский районы по 1.

33 обследованы по самообращению, 4 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.

Из числа инфицированных 30 с симптомами заболевания, 7 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 31 марта 2021г зарегистрировано 13821 случай COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 12293.

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