Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.
31 марта в Костанайской области зарегистрировано 37 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,27%.
Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 22, Аулиекольский и Алтынсаринский районы по 5, Карасуский район – 2, Денисовский, Костанайский, и Сарыкольский районы по 1.
33 обследованы по самообращению, 4 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.
Из числа инфицированных 30 с симптомами заболевания, 7 бессимптомных.
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 31 марта 2021г зарегистрировано 13821 случай COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 12293.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области