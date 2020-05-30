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Новые случая коронавируса в Костанайской области

Фото из открытых источников

COVID-2019 в Казахстане

10382 - зарегистрированно

5057 - выздоровевших

37 - летальных случаев

165(+29) - в Костанайской области

29 мая в Житикаре и Денисовском районе зарегистрировано 13 случаев заболевания коронавирусной инфекции.

12 мужчин и одна женщина, учтены по контакту с инфицированными с положительным результатом ПЦР.

Выявляются лица, контактировавшие с больными, все берутся под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы.

Противоэпидемические мероприятия продолжаются.
По состоянию на 29.05.2020 года в области выявлено 165 человек с инфекцией COVID-19.

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