Министерство просвещения запускает проект «100 медиативных школ», направленный на создание безопасной и поддерживающей образовательной среды. В рамках инициативы во всех школах страны начнут функционировать службы школьной медиации, которые будут способствовать эффективному разрешению конфликтов и предотвращению негативных последствий для школьников, педагогов и родителей.

Для обеспечения единого подхода к работе таких служб утверждены методические рекомендации, разработанные НАО им.Ы.Алтынсарина. Они включают теоретические и практические материалы, необходимые для создания и успешного функционирования служб школьной медиации. Эти рекомендации станут основой для внедрения медиативных практик в организациях образования.

«Основная цель — создание благоприятного, гуманного и безопасного пространства для развития и социализации детей, включая поддержку в трудных жизненных ситуациях. Кроме того, в службах будут оказывать содействие в разрешении семейно-правовых споров. Школьные службы примирения являются важным инструментом для урегулирования конфликтов, а использование медиативных практик позволит сократить количество спорных ситуаций и улучшить психологический климат в учебных заведениях», — отметила председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова.

Состав служб медиации включать старшеклассников, педагогов, педагогов-психологов, социальных педагогов, родителей, а также представителей неправительственных организаций, попечительских советов и старшего поколения.

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