Новые SMS-предупреждения будет рассылать МЧС казахстанцам

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В Казахстане изменили правила использования сетей операторов связи для рассылки SMS-сообщений населению при угрозе и снятии угрозы ЧС и введении ЧП, сообщает Zakon.kz.
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В частности, в список шаблонов SMS-сообщений, которые будут рассылаться, добавлены сообщения о:
- закрытии трассы в связи с переливом;
- об открытии трассы;
- продлении желтого уровня террористической опасности;
- продлении оранжевого уровня террористической опасности;
- проведении антитеррористических учений;
- о необходимости проверки тяги в дымоходе и контроля за его исправностью.
Также казахстанцев будут предупреждать о превышении предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе.
Сообщения будут рассылаться на казахском и русском языках.
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COVID-2019 в Казахстане
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101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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