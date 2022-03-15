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Новые SMS-предупреждения будет рассылать МЧС казахстанцам

Фото из открытых источников

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В Казахстане изменили правила использования сетей операторов связи для рассылки SMS-сообщений населению при угрозе и снятии угрозы ЧС и введении ЧП, сообщает Zakon.kz.

В частности, в список шаблонов SMS-сообщений, которые будут рассылаться, добавлены сообщения о:

  • закрытии трассы в связи с переливом;
  • об открытии трассы;
  • продлении желтого уровня террористической опасности;
  • продлении оранжевого уровня террористической опасности;
  • проведении антитеррористических учений;
  • о необходимости проверки тяги в дымоходе и контроля за его исправностью.

Также казахстанцев будут предупреждать о превышении предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе.

Сообщения будут рассылаться на казахском и русском языках.

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